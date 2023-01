Kunst aus Neuss Jahresausstellung lädt zur Finissage ins Alpineum

Ab 18 Uhr lädt Christoph Rehlinghaus die Künstlerschaft und alle Interessierten zu einem „Gipfeltreff“ mit Glühwein und Käsesuppe in sein Alpineum an der Oberstraße ein. „Es war von Beginn an unser Wunsch, das Alpineum in irgendeiner Weise ins Programm der Jahresausstellung zu integrieren, um diesen sehr speziellen Ort der Kunst, aber auch der Begegnung noch mehr ins Bewusstsein der Neusser zu rücken und weiter in der Szene zu etablieren“, sagt Bianca Quasebarth, die in diesem Jahr zum ersten Mal allein die Jahresausstellung kuratiert hat. Mit dem Ergebnis ist sie durchaus zufrieden: „Das Feedback der BesucherInnen und der teilnehmenden KünstlerInnen zur Ausstellung war durchweg positiv, das wurde auch an unsere Aufsichtspersonen weitergegeben – ich bin also sehr zufrieden und beseelt“, berichtet Quasebarth: „Es war auch schön, dass die diesjährigen Preisträgerinnen des Kunstförderpreises in die Ausstellung integriert worden sind, Idee von Christian Weber, und die Verleihung des Kunstförderpreises in der Alten Post stattgefunden hat.“