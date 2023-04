Jubiläum in Neuss Jägerkorps und Gäste in Feierlaune

Da hatte Major René Matzner doch noch einige Sorgenfalten auf der Stirn stehen, wovon allerdings am Samstagabend nichts mehr zu sehen war. Denn die große Party zum 200-jährigen Bestehen des Neusser Jägerkorps in und vor der Wetthalle konnte trotz Insolvenz des Gastronoms Galka reibungslos über die Bühne gehen. Dafür dankte Matzner in seiner Begrüßungsrede vor allem Bürgermeister Reiner Breuer und Neuss Marketing. 1000 Karten waren für die „Sause“ verkauft worden, Matzner schätzt, dass gut 900 Gäste da waren, und die feierten und tanzten bis in den frühen Morgen.