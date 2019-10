Jägerkorps in Neuss : Diebe stehlen in der Fackelbauhalle

Neuss Anzeigen wurden erstattet, Schäden bei den Versicherungen gemeldet. Auch fast zwei Monate nach dem Schützenfest hallt dissonate Begleitmusik noch nach. Die Fackelbauhalle im Barbaraviertel war Ziel von Kriminellen; Aufbrüche und Diebstähle werden beklagt.

Traditionell dient die Chargiertenversammlung im Oktober der Vorbereitung der Jahreshauptversammlung Anfang Dezember. Dann kann nur kandidieren, der zuvor ein positives Votum durch die Chargierten erhalten hat. Diese Personalie ging einvernehmlich über die Bühne: Mit Michael Panzer (2. Vorsitzender), Heiko Froitzheim (2. Schatzmeister), Andreas Fellen (2. Schriftführer) und Peter Wallrawe (2. Schießmeister) treten vier Amtsinhaber zur Wiederwahl an. Die Hauptversammlung findet am 6. Dezember im Marienhaus an der Kapitelstraße statt.

Zum dritten Mal wird die „Grün-weiße N8“ am 25. April im „Davids im Engels“, Weckhoven, steigen. Am Ort ändert sich nichts, wohl an der Konzeption. „Grün und Weiß soll erlebbarer werden“, kündigt Matzner an. Der Neusser „DJ Bulle“ (Bernhard Haeffs) wird dieses Mal für die 500 Gäste auflegen.