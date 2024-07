Neuss vor der Festversammlung Jäger bleiben eine Macht beim Fackelbau

Dafür ist der Feuereifer beim Fackelbau ungebrochen. 20 zeigten die Jäger in ihrem Jubiläumsjahr, an 23 Großfackeln wird derzeit gebaut. Das führt dazu, dass die Jäger beim Fackelzug fünf Marschblöcke bilden können. Das Ergebnis ihrer Arbeit werden die Fackelbauer um den neuen Hauptmann Heiko Froitzheim am 20. August zunächst Schützenkönig Christoph Heusgen präsentieren. Gastgeber in der Fackelbauhalle an der Blücherstaße sind dann allerdings nicht die Jäger, sondern die Hubertusschützen, die dorthin umgezogen sind.