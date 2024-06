Schützen in Neuss entscheiden über Frauen-Mitgliedschaft Kleine Schritte mit großer Wirkung

Manche hätten sich sicher größere Schritte in Richtung Veränderung gewünscht, andere am liebsten gar keine. Wenn die Schützen jedoch ihre prägende Bedeutung und Stärke in der Gesamtgesellschaft der Stadt behalten und die bundesweit positive Ausstrahlung ihres Festes erhalten wollen, führt an einem Ja zu einer Öffnung des Vereins, wie sie jetzt vorgeschlagen wird, kein Weg vorbei. Vereinsmitglieder, die das gesichert sehen wollen, sollten am Sonntag die Chance bei der Versammlung in der Stadthalle nicht verpassen.