Bürgergesellschaft Neuss : Johann-Andreas Werhahn einstimmig wiedergewählt

Neuss Die Neusser Bürgergesellschaft ist zu ihrer Generalversammlung zusammengekommen. Es standen Wahlen sowie Rück- und Ausblicke an.

Der Vorstand berichtete ausführlich über das Jahr 2018 – unter anderem mit der Teilnahme an dem Glocken-Friedensprojekt in Löwen – und wurde auf Antrag der Kassenprüfer einstimmig entlastet. Elf neue Mitglieder wurden ballotiert und damit in die „Bürger“ aufgenommen. Jutta Stüsgen (Ballotage), Jens Metzdorf (Literarische Kommission), Robert Rath (Schatzmeister) und Bernd Tenbrink (Vergnügungskommission) wurden einstimmig wiedergewählt. Wer von den Mitgliedern jeweils mitarbeiten möchte, kann sich bei den Verantwortlichen melden.