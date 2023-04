Ivo Klein stellt in Neuss aus Künstler spielt im Kunstraum mit dem „Unwirklichen“

Mit dem Titel spielt der Künstler, der 2019 die Hochschule für Künste in Bremen abgeschlossen hat, auf eine wesentliche Eigenschaft der Malerei und Kunst im Allgemeinen an: Sie kann sowohl Erdachtes als auch Vergangenes sichtbar machen. Ivo Klein erklärt das so: Erinnerungen, Ideen oder Gedanken, die sich im menschlichen Kopf abspielen seien nur Fiktion, weil sie – außer in dem Bruchteil einer Sekunde, in dem sie zu einem elektrischen Impuls werden – nicht real existent sind. Auch die äußere „Wirklichkeit“ würde durch den Kopf des Menschen aufgenommen und sich dort verflüchtigen. Der Malerei würde es aber gelingen, jene Fragmente des Unwirklichen auf einen realen, zu jeder Zeit greifbaren Gegenstand festzuhalten. „Kunst ist Realwerdung, ist präsent, ist Jetzt“, so Klein und fügt hinzu: „Unsere Köpfe sind die Urheber neuer Welten.“