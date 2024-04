„Vicus Italiano“ in Neuss Neuer Italiener öffnet seine Türen auf dem Markt

Neuss · Am Samstagabend lag italienisches Flair in der Neusser Luft. Zur Eröffnung ihres neuen Restaurants gaben Ina Aufenberg und Gökhan Göktas einen ersten Vorgeschmack. Was die Neusser im „Vicus Italiano“ erwartet.

14.04.2024 , 14:48 Uhr

Für Ina Aufenberg und Gökhan Göktas ist es bereits die zweite Eröffnung, sie betreiben auch das Café „Vicus“ an der Niederstraße. Foto: M. Ritters/Michael Ritters

Von Anais Muschter