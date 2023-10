Neueröffnung in Neuss Gastronomischer Zuwachs für den Markt

Neuss hat in Sachen Gastronomie nicht nur Hiobsbotschaften zu bieten. Zwar sorgten zwei prominente Abgänge – das Spaghettihaus hat bereits dicht und Ende kommenden Jahres folgt das „Zum Stübchen“ an der Preußenstraße – zuletzt für Katerstimmung in der Gastrolandschaft, dafür zeichnet sich auf dem Markt der nächste Zugang ab. Im Januar 2024 möchte Gökhan Göktas im früheren Café Kleeberg (aktuell Casa CC) ein italienisches Restaurant eröffnen. „Ich bin in Neuss geboren und werde wahrscheinlich auch hier sterben“, sagt er – entsprechend sei es ihm eine Herzensangelegenheit, seine Heimatstadt kulinarisch nach vorne zu bringen. Erfahrung bringt er reichlich mit, so führt Göktas unter anderem seit zwei Jahren das gut laufende Café Vicus an der Niederstraße, hinzukommen weitere gastronomische Betriebe.