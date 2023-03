Restaurant in Neuss Das „La Medusa“ steht zum Verkauf

Das eigentlich gut laufende Lokal möchte das Ehepaar jetzt verkaufen. Ein entsprechender Aushang an der Tür weist bereits darauf hin und wirbt mit 70 Sitzplätzen, Sommerterrasse und Tiefgaragen-Stellplatz. Die Nachfolger-Suche, die bereits seit Monaten läuft, erweist sich allerdings als Herausforderung. „Es ist nicht so einfach in der aktuellen Zeit“, sagt Sabine Cimino. So befinde sich die Gastronomie wegen der gestiegenen Kosten in vielen Bereichen – und auch in Anbetracht der immer noch zu spürenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie – weiterhin in einer Art Krisenmodus. Auch wenn die Gäste-Zahlen zuletzt deutlich angestiegen seien.