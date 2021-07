Sonntag gegen England : Neusser Italiener fiebern dem Finale entgegen

„Bella Italia“ im Herzen (v.l.): Carmela Bertini, Alessia Renello, Umberto Boccardo und Jannis Krumradt. Foto: Simon Janßen

Neuss Auch in Neuss fiebern die Italienfans dem Finale gegen England am Sonntag entgegen. Einige waren überrascht über den so erfolgreichen Turnierverlauf. Ein Gastronom verrät seinen Tipp für das Endspiel.

Für Carmelinda Luminario ist es ein perfekter Zeitpunkt. Aktuell weilt sie in ihrer italienischen Heimat, genauer gesagt auf Sizilien, wo sie nicht nur Familie und Freunde besucht, sondern am Sonntag um 21 Uhr auch eine ganz besondere „Verabredung“ hat. Die Anspannung ist bereits groß in Anbetracht des EM-Finals, in dem „ihre“ Italiener gegen die englischen Superstars Harry Kane, Raheem Sterling und Co. antreten werden – und das auch noch ausgerechnet im englischen Wembley-Stadion. „Es wird schwierig, aber ich denke, dass Italien gewinnt“, sagt Carmelinda Luminario, die in Neuss ein Geschäft mit sizilianischen Spezialitäten führt. Das Geheimnis der Elf von Trainer Roberto Mancini sei der besondere Teamgeist: „Sie spielen einfach super zusammen.“

Für das spannende Halbfinale gegen Spanien, in dem sich die sogenannte Squadra Azzurra erst in einem packenden Elfmeterschießen durchsetze, holte sich die Neusserin italienische Unterstützung und schaute es in der Pizzeria „Pizz e Cor“ am Lindenplatz in Weckhoven.