Augustinus-Gruppe in Neuss Vom erfolgreichen IT-Unternehmer in die Pflege

Die Ausbildung dauert nun noch weitere zwei Jahre, ein Stillstand kommt für Kevin Zimmer jedoch nicht in Frage: „Ich möchte mich auch danach weiterentwickeln und nie stehen bleiben. Es gibt viele Optionen, um sich in diesem Bereich weiterzubilden und wer weiß, vielleicht kann ich irgendwann die Informatik mit der Arbeit in der Pflege verbinden.“ Eine Idee könnten dabei beispielsweise Computer-Kurse für die Menschen mit Behinderung sein. Was Kevin Zimmer rät: „Es ist nie zu spät, einen neuen Weg einzuschlagen, auch, wenn man noch einmal ganz von vorne anfangen muss. Wichtig ist am Ende, dass die Arbeit einen erfüllt und wenn man mich jetzt fragt, dann würde ich sagen, dass ich diesen Beruf noch ewig machen möchte.“