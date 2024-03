Handhabung bei den Stadtwerken Folgt ein E-Scooter-Verbot in Neusser Bussen?

Schlechte Nachrichten für die Nutzer von E-Scootern: Wer künftig die Linien der Rheinbahn nutzen will, muss seinen elektrischen Tretroller stehen lassen. Seit dem 1. März ist eine Mitnahme der E-Scooter in den Bussen und Bahnen des Düsseldorfer Verkehrsunternehmens nicht mehr erlaubt. Damit reagieren die Rheinbahn und viele weitere kommunale Verkehrsbetriebe in Nordrhein-Westfalen auf eine Empfehlung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), der von einer Mitnahme der Roller aus Sicherheitsgründen abrät.