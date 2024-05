Münsterplatz in Neuss Israeltag will an jüdische Geiseln erinnern

Vor genau einem Jahr stand der Israeltag unter heitereren Vorzeichen. Mit einer Videoschalte ins israelische Herzliya wurde aus Anlass dieses Festes die Städtepartnerschaft mit Neuss besiegelt. Und: Damals herrschte noch kein Krieg Israel, der durch den Überfall der palästinensischen Hamas auf jüdische Siedlungen am 7. Oktober ausgelöst wurde. An diesen Terrorangriff und das Schicksal der „hoffentlich noch lebenden 128 israelischen Geiseln“, so Römgens, soll am Sonntag auch erinnert werden. Der Partnerschaftsverein Chaverut etwa wird deshalb Bilder aus dem am 7. Oktober von der Hamas attackierten Kibbuz Nahal Oz zeigen. Die stellen ihm Rotem Katz und Nadav Tzabari, die im März in Neuss als Überlebende über diesen Angriff berichtet hatten, zur Verfügung. Zudem verkauft der Verein unter anderem Fahnensticker und koscheren Wein und will den Erlös für den Wiederaufbau des Kibbuz spenden.