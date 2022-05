Dritter Israeltag in Neuss : Israelisches Lebensgefühl auf dem Münsterplatz

Dritter Israeltag in Neuss

Neuss Nach zwei Jahren Pandemie-Pause feierte die Jüdische Gemeinde den dritten Israeltag. Eine Städtepartnerschaft mit Herzlyia wird derzeit vorbereitet.

Wie bestellt passte sich der blaue Himmel mit weißen Wölkchen am Sonntagnachmittag den Flaggen, Bannern und Ballons auf dem Neusser Münsterplatz an. Zum dritten Mal lud die Jüdische Gemeinde zum Israeltag ein, „um das Lebensgefühl, das man in Israel spürt, nach Neuss zu tragen“, sagte Bert Römgens von der Jüdischen Gemeinde und Vorstandsmitglied der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit bei der Eröffnung des Festes im strahlenden Sonnenschein.