Vortrag im Martin-Luther-Haus Israelis berichten vom Überfall der Hamas

Rotem Katz und Nadav Tzabari sind Überlebende des Angriffs der terroristischen Hamas am 7. Oktober auf den Kibbuz Nahal Oz in Israel. Am Donnerstag, 21. März, wollen sie auf Einladung der jüdischen Gemeinde in Neuss erzählen, wie sie diesen Tag, an dem rund 1200 Israelis umgebracht wurden, erlebt haben. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Martin-Luther-Haus an der Drususallee. Zuhörer werden nur eingelassen, wenn sie sich vorher unter www.jgdus.de/neuss angemeldet haben. Vor Ort wird es eine Personalausweis-Kontrolle geben.