International School on the Rhine in Neuss : Schutzelemente sichern Abschlussprüfungen

Die International School on the Rhine hat mobile Schutzelemente für die Prüfungen ihrer Schüler organisiert. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss An der ISR International School on the Rhine in Neuss können in dem ausklingenden Schuljahr alle Abschlussprüfungen absolviert werden. Das teilten die Verantwortlichen jetzt mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Um dabei auch die notwendigen Abstand- und Hygienestandards einzuhalten, startete die ISR ein Pilotprojekt mit der Firma Vierhaus Prevent aus Rees. Diese stellt mobile Hygiene- und Infektionsschutzelemente, die an den Tischen der Schüler befestigt werden. Nach jeder Prüfung soll das Kunststoffglas gereinigt werden. „Die Schüler sollen in der Prüfungssituation möglichst keine Beeinträchtigung spüren und sich ganz auf ihre Aufgaben in den Abschlussprüfungen konzentrieren“, erläutert Emil Cete, stellvertretender Direktor der ISR. Arndt Vierhaus, Geschäftsführer des Reeser Unternehmens, sieht noch weitere Vorteile dieser Lösung: „Diese Elemente sind nicht nur in den Prüfungsräumen einsetzbar, sondern können auch in den Lehrerzimmern ein sicheres und optimiertes Arbeiten möglich machen.“