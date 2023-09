Lernhilfe bei der ISR in Neuss Künstliche Intelligenz erobert den Klassenraum

Künstliche Intelligenz an der Schule? An der ISR, der International School on the Rhine, am Konrad-Adenauer-Ring wird sie bereits mit Erfolg eingesetzt, und das sogar im Grundschulbereich. Da Englisch allgemeine Schulsprache ist, aber die Schüler aus 60 Nationalitäten mit ganz unterschiedlichen Sprachkompetenzen an der Internationalen Schule anfangen, muss im Primarbereich die Förderung sehr individuell sein. Candice Bodner, Leiterin der Grundschule, berichtet, dass Künstliche Intelligenz in Lern-Apps für Englisch eingesetzt werde. Wenn das Kind am Tablett die neue Sprache lerne oder verbessere, lernt das System mit. Das Lernprogramm reagiere individuell auf die verschiedenen Sprachlevels der Kinder.