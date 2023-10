Kanalbau in Grünzug von Neuss Stadt beginnt mit Rodungen im Pappelwäldchen

Mit Schildern wie „Umarme mich noch mal“ oder „Der Stadtrat hat meinen Tod beschlossen“ haben Mitglieder der Bürgerinitiative „Rettet das Pappelwäldchen“ am Sonntag einige der Bäume markiert, die für den Neubau des Stingesbachsammlers gefällt werden müssen. Das Vorhaben in der Stingesbachaue stand schon im vergangenen Jahr auf der To-Do-Liste der Infrastruktur Neuss (ISN), die eigentlich in diesem Frühjahr mit dem Kanalbau hatte beginnen wollen, war aber dann noch einmal aufgeschoben worden. Man habe die Rodung nicht direkt nach der Vogelnistzeit vornehmen wollen, sondern den Zeitpunkt bis unmittelbar vor den Baubeginn hinausgezögert, berichtet Marc Bohn, Pressesprecher der Stadt.