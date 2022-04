Konzert der Deutschen Kammerakademie Neuss : Eine Reise durch die Jahreszeiten

Die Geigerin Isabelle van Keulen entdeckt gerne Neuheiten und möchte ihre Begeisterung mit dem Publikum teilen. Foto: Nikolaj Lund Foto: Nikolaj Lund

Neuss Am Samstag lädt die DKN zum Konzert „Seasons“: Isabelle van Keulen erfüllt dann eine Doppelfunktion als künstlerische Leiterin und Solistin. Sie verrät, wie sie die Programme plant und stellt ein neues Album vor.

Es wird stürmen und schneien, Regen und Sonnenschein geben: In ihrem fünften Abonnementen-Konzert lädt die Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein (DKN) zu einer besonderen Reise durch die Jahreszeiten ein. „Seasons“ heißt das Programm, in dem zwei Kompositionen – eine von Max Richter, die andere von Philip Glass – gespielt werden.

In dem gesamten Konzert wird die Geigerin Isabelle van Keulen eine Doppelfunktion erfüllen – als Solistin und künstlerische Leiterin der DKN. „Das wird ein Big Play“, sagt die Geigerin noch vor der ersten Probe und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Auf dem Papier war es eine gute Idee.“ Denn für die Programmplanung der DKN ist van Keulen selbst zuständig.

Bei der Auswahl sei es ihr wichtig, neben den altbekannten großen Musikern der Klassik auch andere vorzustellen: „Natürlich spiele ich auch gerne ein Beethoven-Konzert, aber es gibt immer noch Neues zu entdecken“, sagt Isabelle van Keulen. „Es gibt so viel zu Unrecht Ungespieltes.“ Begeistert lernt sie neue Klänge und neue Sprachen kennen und möchte das auch an ihre Zuhörer weitergeben. Das birgt Herausforderungen: „Das Unbekannte wirkt auf viele im ersten Moment abschreckend“, sagt sie.

Kürzlich erschienen: Ein Album, das Piazzolla gewidmet ist. Das Cover soll an die bunten Häuser in Buenos Aires erinnern. Foto: Berlin Classics Foto: Nikolaj Lund

Eine gute Mischung sei es da, wenn noch ein bekannter Komponist im Programm zu finden ist. Die Vermittlung, also das Brücken schlagen, liegt der Musikerin jedoch am Herzen und so gibt sie vor den Stücken eine Einführung, in denen sie etwas über den Komponisten und die Hintergründe erzählt. Auch nennt sie Stellen, auf die es sich lohnt, zu achten.

Genau das möchte sie auch bei dem kommenden Konzert in der Stadthalle machen. Dort stehen Kompositionen von Max Richter, 1966, und Philip Glass, 1937, auf dem Plan. Richters „Vivaldi Recomposed“ sorgte einst für Furore und wurde mit dem „Echo Klassik“ Preis ausgezeichnet. Rund eine dreiviertel Stunde dauert das Stück. „Es ist klug und witzig gemacht, mit wunderschönen Ideen, Spielereien und Taktwechsel“, sagt Isabelle van Keulen. Das Publikum werde sich in dem einen Moment an Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ erinnert fühlen und dann mit neuen Elementen überrascht werden.

Dagegen ließe Philipp Glass‘ Stück „The American Four Seasons“ nichts von Vivaldi erkennen: „Glass ist ein Minimalist, das Stück ist in Moll geschrieben, also etwas trauriger, nach innen gerichtet, anders als bei Vivaldi“, sagt sie. In dem rund 40-minütigen Werk, das 2009 uraufgeführt wurde und sich in vier Teile gliedert, würden vor allem Klangbilder erzeugt. „Ich höre da zum Beispiel keinen konkreten Frühling heraus“, sagt van Keulen. Stattdessen lasse Glass viel Platz für die eigene Fantasie.

Es ist das dritte Konzert, das die DKN in diesem Jahr in Neuss spielt: Und auch ansonsten hat das Jahr für die künstlerische Leiterin gut begonnen. Im Januar ist nämlich unter dem Label Berlin Classics die CD „Piazzolla – Variations on Buenos Aires“ erschienen. Sie ist dem argentinischen Bandoneon-Spieler und Komponisten gewidmet, der im vergangenen Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte.

Er ist zugleich auch der Erfinder des „Tango Nuevo“ – eine Musik, die nicht für die Füße, sondern für die Ohren geschrieben worden ist. Piazzolla ist aber auch ein Musiker, den Isabelle van Keulen schon als Kind gerne gehört hat. Damit ist das Album für sie eine Herzensangelegenheit. Schon die Aufnahme ist eine Besondere: Dort spielen nämlich das Isabelle van Keulen Ensemble – neben der Gründerin gehören der Bandoneonist Christian Gerber, der Kontrabassist Rüdiger Ludwig und die Pianistin Ulrike Payer dazu – und die Deutsche Kammerakademie (DKN) miteinander. „Das Zusammenspiel war eine Bereicherung, die vielen Farben passen gut zu Piazzolla“, sagt van Keulen.