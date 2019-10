Junges Ehepaar aus Neuss : Mit dem Rucksack auf Weltreise

Neuss Isabelle und Florian Hülsmann reisen seit 2017 gemeinsam als Backpacker umher. Im kommenden Jahr steht ihr bisher größtes Abenteuer an: Die beiden Neusser begeben sich auf eine zweijährige Weltreise.

Das frisch verheiratete Paar lernte sich vor siebeneinhalb Jahren in Neuss kennen. Nachdem sie ihr Abitur gemacht haben, studierten beide Industriemanagement. Durch ein Alumni-Programm ihrer Hochschule und verschiedenen Erfahrungsberichten entschlossen sie sich, ein Semester in Finnland zu absolvieren. Die dreieinhalb Monate in Lappland weckte die Reiselust in beiden. Zurück in Deutschland machten sie zunächst ihren Bachelor, daraufhin folgte der zweite längere Auslands-Aufenthalt mit neun Monaten „Work and Travel“ in Australien. Nachdem sie fünf Monate an der australischen Ostküste arbeiteten, erkundeten sie auf eigene Faust den Kontinent. Vor allem die Vielfalt der Natur begeistert das Paar. Die Besichtigung des australischen Regenwaldes und ein Tauchgang im Great Barrier Reef zählen zu den Erfahrungen, die beide am meisten beeindruckten.