Die Marie Kondo aus Neuss : Frau Irma hilft anderen beim Aufräumen

Neuss Aufräumen ist im Trend: Spätestens seit die Japanerin Marie Kondo in ihrer Serie anderen Menschen beim Ordnen hilft. In Neuss tritt nun Irma Bernardy in ihre Fußstapfen. Die 62-Jährige gibt anderen Tipps zum Aussortieren.

Irgendwann hatte Irma Bernardy genug: Ihren großen Wandschrank fand sie zu unordentlich. Anfang des Jahres hat sie sich ihn vorgenommen und rigoros aufgeräumt. „Über das Ergebnis habe ich mich so gefreut, dass ich immer wieder hineinsehen musste“, sagt sie und lacht.

Seit Kurzem bietet die 62-Jährige als Aufräumcoach ihren Rat an. Im Frühsommer hat sie ihre Website online gestellt. Als „Frau Irma räumt auf“ möchte sie anderen dabei helfen, Ordnung in die Wohnung zu bringen.

Damit trifft sie einen Zeitgeist. Erst vor wenigen Monaten hat die Japanerin Marie Kondo einen regelrechten Ordnungs-Hype ausgelöst. In ihren Büchern – allesamt Bestseller – gibt sie Tipps gegen das Chaos. Und auf der Streaming-Plattform Netflix bekam sie eine Serie, in der sie Familien beim Aufräumen hilft. Die Neusserin hat sich von ihr inspirieren lassen. Auch ihre Wohnung hat sie nach Anregungen von Marie Kondo eingerichtet – so nutzt sie zum Beispiel eine besondere Faltmethode. T-Shirts und Schals werden zu kleinen Paketen zusammengelegt und statt übereinander nebeneinander gelagert. Zur Anschaung zieht Irma Bernardy eine Box voller Tücher aus ihrem Schrank: „Wenn ich früher nach einem passenden Schal gesucht habe, musste ich die ganze Kiste durchwühlen“, sagt sie, „nun sehe ich direkt auf einen Blick, wo sich welches Stück befindet.“ Überhaupt sei Ordnung eine enorme Zeitersparnis.

Die Idee selbst ein Aufräum-Coaching anzubieten, begleitet Bernardy schon länger. Seit vielen Jahren schon gibt sie anderen Menschen Tipps, wie sie ihre Wohnung Feng-Shui freundlich einrichten können. Dabei kam die Neusserin immer wieder in Berührung mit Themen wie Ordnung und Raumgestaltung. Ihr Wissen möchte sie nun als Aufräum-Coach mit anderen teilen – bislang gehörten Freunde und Bekannte zu ihren Kunden, das soll sich nun ändern. „Ich bin in erster Linie eine psychologische Stütze“, sagt sie. Besonders das Ausmisten falle vielen Menschen nicht leicht. „Die Gegenstände haben einen emotionalen Wert, das Weggeben ist immer auch ein Loslassen von Vergangenem“, erklärt sie. Oft spiele dabei auch ein schlechtes Gewissen eine Rolle, etwa wenn man sich von einem ehemaligen Geschenk trennen möchte.

Ist jemand unschlüssig, will Irma Bernardy durch gezielte Fragen helfen, eine Entscheidung zu treffen.

„Wenn man ehrlich ist, brauchen wir das meiste gar nicht. Wie wichtig kann etwas sein, das jahrelang im Keller steht, von dem wir vergessen haben, dass es überhaupt existiert?“, fragt sie und fügt hinzu: „Ich werde aber niemanden zwingen, etwas wegzuwerfen.“

Irma Bernardy gibt aber nicht nur Tipps. Sie möchte auch mit anpacken. Nach dem Aussortieren, folgt das Anordnen – „jedes Ding braucht seinen festen Platz, an den es wieder zurückgestellt wird“. Das wichtigste am Aufräum-Prozess sei für sie aber das Ergebnis: „Es ist unglaublich befreiend und macht Freude. In einer ordentlichen Wohnung kommen die Gegenstände ganz anders zur Geltung“, sagt sie und fügt hinzu: „letztendlich ist Ordnung eine Wertschätzung für uns selbst.“