NGZ-Mitarbeiterin Iris Wilcke Aus dem Leben eines Neusser Stadtradel-Stars

Wie ich nun zum Stadtradel-Star wurde, wollten (nicht nur) meine Kollegen aus der Redaktion wissen. Nun, was soll ich sagen: Die Geister, die ich rief, denn tatsächlich habe ich mich schlicht dafür beworben. Am Stadtradeln habe ich in den vergangenen Jahren sowieso teilgenommen, sodass ich fand, dass ich meine Motivation und Erfahrung gerne teilen kann. Auch wenn ich keine – wie es in der Ausschreibung hieß – „Person des öffentlichen Lebens“ bin. Zwei, drei Mails und einen Fragebogen später war es dann soweit: Ich wurde, völlig unprätentiös, Stadtradel-Star 2024 für die Kommune Neuss im Rhein-Kreis, radel‘ nun die nächsten drei Wochen für ein gutes Klima und lasse die Community in Form eines Blogs auf der Stadtradeln-Homepage daran teilhaben.