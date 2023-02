Drei Jahre Test in Neuss Wie das Tablet den Schulalltag verändert

Da das Wirtschaftsgymnasium besonderen Wert auf berufliche Orientierung legt, „sehen wir in erster Linie die Chance, unsere Abiturientinnen sehr frühzeitig auf ein Studium oder eine qualifizierte Berufsausbildung vorzubereiten“, sagt Wolters. Auch BWL-Lehrer Tobias Heck bestätigt: „Unsere Erfahrungen zeigen, dass der Einsatz von iPads ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung der Medien- und Handlungskompetenz unserer Schülerinnen und Schüler ist. Sie werden damit ideal auf die künftigen Anforderungen der Arbeits- und Studienwelt vorbereitet.“ Damit werde „an die Lebenswelt der Schüler angeknüpft“ und „die Motivation für ein eigenständiges Lernen genutzt“. Die Digitalisierung des EBK Neuss wurde in diesem Jahr nochmal besonders vorangetrieben: so wurde den Schülerinnen der Taschenrechner TI-Nspire von Texas Instruments gestellt, in jedem Klassenraum Apple-TV fest installiert und auch das digitale Klassenbuch wurde erfolgreich implementiert