Investor kritisiert Stadt Neuss Ten Brinke steigt aus dem Bauprojekt auf Etex-Gelände aus

Auf dem Etex-Gelände zwischen Kölner Straße und Berghäuschensweg werden wohl nicht so schnell die erhofften gut 700 neuen Wohnungen entstehen. Die Stadt arbeitet zwar weiter an dem Bebauungsplan für die gut sieben Hektar große Industriebrache, doch ist niemand in Sicht, der am Ende ein Baurecht umsetzen könnte. Der Bocholter Projektentwickler Ten Brinke, der mehr als fünf Jahre als Investor zur Verfügung stand, hat nämlich die Brocken hingeworfen. Das schürt bei Politikern wie dem Gnadentaler CDU-Stadtverordneten Stefan Müller die Sorge, dass sich das Gesamtprojekt – und damit auch der Bau eines seit Jahren geforderten Nahversorgungszentrums – noch weiter verzögert.