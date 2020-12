Neuss hebt Gebühren an : Investitionen treiben Kosten für den Rettungsdienst

Neuss hebt Gebühren an

Neuss Seit 1978 hat die Stadt die Gebührensatzung für den Rettungsdienst schon 19 Mal geändert, bei der nun beschlossenen 20. Änderung muss sie aber mächtig hinlangen. Zwischen 23 und 27 Prozent steigen die Kosten, die die Stadt den Krankenkassen für den Einsatz von Kranken- oder Rettungswagen in Rechnung stellt.

Die neuen Tarife gelten ab dem 1. Januar und wurden jetzt vom Ältestenrat per Dringlichkeitsentscheidung auf den Weg gebracht. Ohne diesen Schritt hätte die Stadt sehenden Auges eine Unterdeckung in Höhe von 2,7 Millionen Euro riskiert – bei einem geschätzten Gebührenbedarf in Höhe von 12,9 Millionen Euro für das nächste Jahr.