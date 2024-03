Sport-Infrastruktur im Süden von Neuss Millionen-Invest für neue Turnhallen in Norf

Für viele Kinder in Neuss ist Busfahren inzwischen eine sportliche Disziplin. Denn bevor etwa die Mädchen und Jungen der Münsterschule oder der Gesamtschule Norf ihre Turnschuhe anziehen können, werden sie durch die halbe Stadt zu einer Halle kutschiert, die noch intakt ist und zudem freie Kapazitäten bietet. Dabei war die Gesamtschulturnhalle schon ein Sanierungsfall, als sie – Ältere erinnern sich vielleicht – zur Ganztagsrealschule Feuerbachweg gehörte. Nun will die Stadt zumindest für den Neusser Süden eine entscheidende Verbesserung erreichen und bis Ende 2027 zwei neue Sporthallen bauen und eine dritte ertüchtigen. Mehr als 20 Millionen Euro soll das Paket am Ende kosten.