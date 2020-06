Rheinische Landestheater in Neuss : „Die Zuschauer waren froh, dass wir wieder öffnen konnten“

Interview Neuss Dass die Theater wieder öffnen durften, traf Caroline Stolz, die Intendantin des Rheinischen Landestheaters, etwas unerwartet. Im Gespräch erklärt sie, wie sie und ihr Team darauf reagiert haben.

Caroline Stolz Die Resonanz auf unseren „kleinen Theatersommer“ war sehr gut. Unsere Zuschauer waren glücklich, dass wir unsere Türen wieder öffnen konnten und sie die Schauspieler wiedersehen. Das Programm im Foyer war so gut wie immer ausverkauft, ebenso der Liederabend Out of Time. Glückliche Tage von Samuel Beckett hatte es leider etwas schwerer, da waren die ersten beiden Vorstellungen sehr gut verkauft und die dritte war knapp dreiviertel voll.

Glauben Sie, dass die Zuschauer in den Stücken etwas gesucht haben, dass sie in dieser Zeit auffängt?

Stolz Es war recht spontan und unerwartet, dass wir erfahren haben, dass Theater in NRW wieder spielen dürfen. Ich habe kurz überlegt, ob wir den Repertoirebetrieb wieder hochfahren und die Stücke an die „Coronabedingungen“ anpassen. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass wir dann so tun als sei nichts gewesen und hielt es für richtiger in der Situation einen „Corona-Spielplan“ ins Leben zu rufen, um sowohl inhaltlich als auch mit Augenmerk auf die Umsetzbarkeit adäquater auf den Umstand „Corona“ zu reagieren. Mit meiner Chefdramaturgin Eva Veiders habe ich den „kleinen Theatersommer“ aufgestellt.