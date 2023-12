Veranstaltung in Neuss Internationale Tanzwochen zeigen drei Produktionen

Die Reihe der Internationalen Tanzwochen geht weiter: Am Mittwoch, 13. Dezember, ist die baskische Tanzcompany DantzaZ ist kein unbeschriebenes Blatt in Neuss. Bereits in der Saison 2021/22 hat sie das Neusser Publikum zum Staunen gebracht. DantzaZ leistet eine Pionierarbeit im Bereich der Bewegungskünste und sieht sich als Mittlerin zwischen verschiedenen kulturellen Strömungen und als Stimme Europas. Die Vielschichtigkeit ihrer Programme und Stile lässt sich in der Show, die in der kommenden Woche um 20 Uhr beginnt, entdecken. Mit drei Choreographien erobern die Tanzenden die Bühne der Neusser Stadthalle: „Quorum“ ist eine Reflexion über den Menschen, die Natur und ihre Interaktion und eine Gemeinschaftsproduktion von vier Künstlerinnen: der Choreographin Hilde Koch, der Komponistin Paula Olaz, der Modedesignerin Tytti Thusberg und der Lichtdesignerin Alaine Arzoz. In „F.O.M.O.“ (Fear of Missing Out) ist die Angst, etwas zu verpassen, das zentrale Thema. Der Schöpfer dieser Kreation, Gil Harush, gehört zur neuen Generation junger israelischer Choreographen. Ein Hoch auf die Jugend verkündet „Youth“ der niederländischen Choreographin Wubkje Kuindersma. Die künstlerische Leitung der Companie hat Adriana Pous.