Internationale Tanzwochen in Neuss Ballett-Virtuosen tanzen im Maschinenraum

Das Hamburger Kammerballett besteht aus acht klassisch ausgebildeten Tänzerinnen und Tänzern, die als Kriegsflüchtlinge in Hamburg Schutz suchten. Edvin Revazov, erster Solotänze in John Neumaiers dortiger Company, wollte, dass seine Landsleute mehr als nur Unterschlupf finden, dass sie eine echte berufliche Perspektive haben. Deshalb gründete er für sie eine GmbH als offizielle Ballettcompagnie: „Mit Sprachkursen und Krankenkasse, damit alle in Deutschland richtig eingebunden sind.“ Eine der Tänzerinnen, Viktoriia Miroshyna, erzählte einer deutschen Zeitschrift, wie der russische Angriff sie aus ihrem bis dahin schönen Künstlerleben riss: „Hier aber, in Hamburg, vergesse ich meine Probleme beim Tanzen. Ich bin vollkommen im Moment.“ Die erste große eigene Aufführung des Kammerballetts fand letztes Jahr in Altona statt.