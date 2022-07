Neue Saison in Neuss : Internationale Tanzwochen mit spannendem Programm

Neuss Im Oktober beginnt die neue Saison der Internationalen Tanzwochen, schon jetzt können Tickets gekauft werden. Es ist das erste Programm, das Kulturamtsleiter Benjamin Reissenberger zusammengestellt hat. So wird es.

Und so freut sich der Amtsleiter zur Eröffnung am 5. Oktober auf ein Wiedersehen mit der irischen Tanzcompany „Teac Damsa“, die zu Live-Musik tanzt: Klassik treffe auf Tradition, breche expressiv auf – „Mám“ sei eine Choreografie, die nicht vergleichbar mit Lord-of-the-Dance-Auftritten sei. Als Spielform des zeitgenössischen Tanzes bringt das französische Kollektiv „Dyptik“ am 26. Oktober HipHop in die Stadthalle. Reissenberger hofft, damit auch die Jugend anzusprechen. Mit einer preisgekrönten Tanztruppe aus den USA geht es am Donnerstag, 1. Dezember, weiter: Das Northwest Dance Project bringt vier Stücke von Ihsan Rustem auf die Bühne. Eine bildgewaltige Performance ist am 19. Januar zu erwarten, wenn die niederländische Tanzcompany Scapino Ballet Rotterdam den Hollywood-Klassiker „Casablanca“ zeigt. „Es empfiehlt sich, vorher noch einmal den Film zu sehen“, rät Zangs. Aus Brasilien reist die Company Grupo Corpo an und wird im März zwei Stücke des Chef-Choreographen Rodrigo Pederneiras zeigen. Die Saison endet mit der Doppelshow „Double Murder“ des Choreographen Hofesh Shechter am Samstag, 1. April.