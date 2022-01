Alte und neue Spezialitäten-Geschäfte : Neuss schmeckt immer internationaler

Foto: Melanie Zanin (MZ) 7 Bilder Kulinarische Vielfalt - Was in Neuss geboten wird

Neuss Wer unter chronischem Fernweh leidet, auf den nächsten Trip aber noch etwas warten muss, kann in Neuss zumindest seine Geschmacksnerven umgehend in den Urlaub schicken – und die können mittlerweile so einige „Ziele“ ansteuern. Das Angebot reicht von alteingesessen bis neu.

Erst seit wenigen Monaten ist der Marienkirchplatz in der Innenstadt um eine zuckrige Attraktion reicher. Bei „Damas Sweets“ gibt es vor allem traditionelle orientalische Süßigkeiten zu probieren, neben Klassikern wie Baklava können viele weitere Gebäck-Variationen gekostet werden.

Ebenfalls neu auf der internationalen Spezialitätenkarte von Neuss ist das ungarische „Mein Speis“ an der Neustraße. Eine bunte Mischung aus Süßwaren, Backwerk, Weinen, Spirituosen, Wurstwaren und Milchprodukten haben die Inhaber Timea Klimpel und István Kiss dort zusammengetragen und beweisen: Ungarn kann viel mehr als Gulasch!

Wer es mediterran mag, ist nicht nur im alteingesessenen „Mendes“ an der Bergheimer Straße richtig, wo Manuela Knoll vor allem portugiesische Ware anbieten, sondern auch bei „Sicilia Geschmack“. Inhaberin Carmelinda Luminario hat dort nicht nur eine große Auswahl an Tomatensoßen, sondern ausschließlich typisch italienische Produkte. Die Besonderheit in dieser Jahreszeit sind die Orangen, Zitronen und Mandarinen von der eigenen Plantage auf Sizilien. Außerdem gibt es leckeres italienische Brot und die typischen sizilianischen Arrancini (gefüllte Reisbällchen).