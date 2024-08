Interkulturelle Projekthelden Der erste Blick auf das Neusser Schützenfest

„Das Schützenfest fördert den sozialen Zusammenhalt und die Gemeinschaft in Neuss. Während der Festtage kommen Menschen aller Altersgruppen und Hintergründe zusammen, um gemeinsam zu feiern. Kinder und Jugendliche haben die Möglichkeit, an Umzügen und Veranstaltungen teilzunehmen, was ihnen ein Gefühl der Zugehörigkeit vermittelt“, ordnet Marianne Bouguettaya, ehrenamtliche Mitarbeiterin bei den Interkulturellen Projekthelden, ein. Die unterschiedlichen Schützenvereine, die die Feste auch in den Stadtteilen organisieren, seien oft Familienangelegenheiten, die Generationen verbinden. „Dadurch wird das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Uns ist es wichtig, dass alle Heranwachsenden die Bedeutung dieses Festes verstehen", so Marianne Bouguettaya. Kinder und Jugendlichen durften neben der historischen Relevanz auch ihre Kreativität zum Einsatz bringen. So sind diverse Kunstwerke zum Schützenfest entstanden, die auch viele Eltern begeistert haben.