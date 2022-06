Interkulturelle Projekthelden Neuss : Lernen auf „Zehnerkarte“

Die Interkulturellen Projekthelden arbeiten mit etlichen Schulen zusammen, damit Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie entstandene Lernrückstände aufholen können. Das kann mit Bildungsgutscheinen gefördert werden. Foto: Projekthelden Foto: Interkulturelle Projekthelden/Mustafa Hickiran

Neuss In gut einer Woche gibt es Zeugnisse. Dass das für etwa 60 Schüler kein so niederschmetterndes Erlebnis wird, wie für sie vielleicht noch vor kurzem zu befürchten gewesen wäre, haben sie auch den Interkulturellen Projekthelden zu verdanken.

Damit kein Missverständnis entsteht: Wie ein (kommerzielles) Nachhilfeinstitut agieren die Projekthelden nicht. Sie werden nur tätig, wenn ein Schüler zu ihnen geschickt wird. Und sie vermitteln mit Hilfe von Lehramtsstudenten, Pädagogen im Ruhestand oder aktiven Lehrern im Einzel- oder Kleingruppenunterricht nur den Unterrichtsstoff, der ihnen von den Schulen „aufgetragen“ wird. Mit einer Ausnahme: Jugendlichen Flüchtlingen, die noch an keiner Schule angemeldet sind und damit nicht in den Genuss solcher Gutscheine kommen, bietet der Verein von sich aus (Sprach)-Unterricht an.