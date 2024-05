Abschied von Neusser Intendantin Caroline Stolz „König Lear“ wird zum Schlussakkord

Gespielt wurde eine Übersetzung von Thomas Melle, die der Dramatiker vor fünf Jahren für die Münchner Kammerspiele geschrieben hatte. Ebenso lang ist es her, dass Caroline Stolz ihr neues Amt am Rheinischen Landestheater antrat. Ungeachtet der vielen Turbulenzen des gesellschaftlichen Diskurses in dieser Zeit bleibt Melles glatter, unbeugsame Duktus auf der Höhe. In seiner Inszenierung des gekürzten Shakespeare-Dramas hat der Regisseur Tom Gerber lediglich einige Akzente verschoben. Wo sich der alte König im Ruhestand ein prächtiges Soldatenheer gönnen wollte, muss er sich in Neuss mit Internet-Followern begnügen. Lear „leikt“ Likes, doch selbst die missgönnen ihm die Töchter Goneril und Regan (Nelly Pollitt und Katrin Hauptmann). Cordelia (Hergart Engert), eigentlich der Liebling des Seniors, hält sich da raus und wird prompt über den Ärmelkanal entsorgt: „Du bist jetzt Frankreichs letzter Schrei.“ Nur wenige Tage später traut auch Lear seinen Augen nicht mehr: Als Gast auf den Schlössern der Töchter ist der graue Herr nicht willkommen, kein grauer Star.