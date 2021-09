Sport in Neuss : Integratives Sportfest beim Tandem-Tag auf Gut Gnadental

Neuss Gut Gnadental in Neuss wird einmal mehr zur Sportarena für Menschen mit und ohne Handicap. Wie viele das Angebot tatsächlich annehmen werden, ist im zweiten Coronajahr offen. Doch die Vorbereitungen laufen.

Normalerweise ist die Bestückung des Kuchenbuffets für den Tandem-Tag ein Selbstläufer. Doch diesmal macht sich Sylvia Schlesak Sorgen: „Wahrscheinlich haben viele gar nicht mitbekommen, dass am Samstag Tandem-Tag ist,“ sagt der gute Geist auf Gut Gnadental, bei der die organisatorischen Fäden für das integrative Sportfest der „Tandem-Stiftung Burkhard Zülow“ zusammenlaufen. Schließlich musste das längst zum Familienfest gewordene Sportevent im vergangenen Jahr komplett abgesagt werden. Und jetzt wurde es von seinem angestammten Termin am ersten Samstag im Mai auf den 11. September verschoben. „Wir sind froh, dass wir überhaupt wieder veranstalten können,“ sagt die Stiftungs-Vorsitzende Jutta Zülow und liegt damit auf einer Wellenlänge mit Thomas Gindra: „Es wird Zeit, dass es wieder los geht,“ meint der Vize-Präsident von Special Olympics Deutschland und Sportlehrer bei den Gemeinnützigen Werkstätten in Neuss (GWN). Wie viele seiner Schützlinge – und die anderer Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen – am Samstag die Möglichkeit nutzen, sich gemeinsam mit Nicht-Behinderten in zehn verschiedenen Disziplinen, vom Tandem-Fahren bis zum Tischtennis, sportlich zu betätigen, darauf ist er selbst gespannt: „Es werden sicher nicht so viele wie in den vergangenen Jahren sein.“