Beitrag zur Integration in Neuss : Auf dem interkulturellen Tandem

Beitrag zur Integration in Neuss

Neuss Begegnungen zwischen Kulturen werden von Care Migration und dem Tandem-Treff organisiert. Nach Corona wollen sie wieder Fahrt aufnehmen: Das Programm ist nicht nur ein Integrationsbeitrag – es entstehen auch Freundschaften.

Seit 2008 gibt es „Care Migration Neuss“ in enger Kooperation mit dem Verein „Neusser Tandem-Treff“ (NeT-T) und Unterstützung der Stadt Neuss . Wie so vieles hat auch diese Kooperation unter der Pandemie gelitten. Deshalb soll ein Wiederbeleben jetzt die Zusammenarbeit fördern.

Das Bild eines Tandems, eines zweisitzigen Fahrrades, wurde dabei bewusst gewählt: Im Miteinander eines Paares – eines Deutschen und eines Migranten – sollen Integration, interkulturelle Begegnungen, letztlich bürgerschaftliches Engagement gefördert werden. Zu Beginn steht für die Teilnehmenden ein kostenloses interkulturelles Training mit sieben Treffen in sieben Wochen. Gruppenleiterin und „Spiritus rector“ ist die 56-jährige Despina Kosmidou. Die Sozialpädagogin ist ein Kind der ersten griechischen Gastarbeitergeneration und in Neuss geboren. Für sie ist wichtig, dass sich die Teilnehmer auf Augenhöhe begegnen: „Ich zeig dir, wie man hier lebt, das war früher“, erklärt sie ihre Sichtweise. „Diese Bevormundung macht interkulturelle Begegnungen nahezu unmöglich.“ Für sie ist auch Voraussetzung, dass Migranten zumindest Grundkenntnisse in der deutschen Sprache besitzen, damit die interkulturelle Begegnung überhaupt funktionieren kann.