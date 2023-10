Neuss Marketing zur Crown-Plaza-Insolvenz „Die Branche steht vor Herausforderungen“

Als eine wesentliche Ursache der finanziellen Schieflage hatten die Verantwortlichen „ein schwieriges Branchenumfeld“ genannt, das nach den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zuletzt in besonderem Maße von hohen Kostensteigerungen für Energie und Wareneinkauf gekennzeichnet sei. Diese zusätzlichen Belastungen hätten nicht länger kompensiert werden können. Da dies keine exklusiven Probleme des Crowne Plaza in Neuss sind, geht Sturm davon aus, dass der Insolvenzantrag nicht die letzte schlechte Nachricht in dem Segment bleiben wird. „Die Nachfrage ist zwar groß, die gestiegenen Kosten in vielen Bereichen und auch der Fachkräftemangel stellen die Branche allerdings vor eine große Herausforderung“, so Sturm.