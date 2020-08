Award „Rheinland Genial“ : Innovationspreis für zwei Unternehmen aus Neuss

HK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz (3.v.l.) überreichte die Auszeichnung „Rheinland Genial“ an (v.l.): Niklas Stadermann und Michael Moll von der Maschinenfabrik Reinartz sowie an Christoph Buchbender, Kristina Brack und Thomas Lülsdorf von der RheinLand-Versicherungsgruppe. Foto: IHK

Neuss Die Metropolregion Rheinland zeichnet die RheinLand-Versicherungsgruppe und die Maschinenfabrik Reinartz mit Awards aus. Damit wird Innovationskraft gewürdigt.

Mit ihrer Zukunftswerkstatt hat die RheinLand-Versicherungsgruppe einen Raum für Innovationen geschaffen. Sie fungiert als Think Tank der Gruppe, und in dieser Denkfabrik wird am Morgen gearbeitet. Im Kern dreht sich in dem markanten Pavillon, der allen Mitarbeitern für Workshops, Projektarbeit und Veranstaltungen zur Verfügung steht, alles um neue Denkweisen, Arbeitsmethoden, Prozesse, Technologien und Services. Die Versicherung ist jetzt als eines von zwei Neusser Unternehmen mit dem Innovationspreis der Metropolregion Rheinland ausgezeichnet worden. Ebenfalls einen Award („Rheinland Genial“) erhielt die Maschinenfabrik Reinartz. Sie entwickelt Verfahren und Lösungen für einen effizienteren Einsatz von Rohstoffen. Mit Reinartz-Anlagen wird in zahlreichen Ländern hochwertiges Proteinmehl aus Insektenlarven gewonnen; es dient als Grundlage für Katzen-, Hunde- oder Fischfutter.