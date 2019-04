Stillstand in der Innenstadt-Entwicklung von Neuss : Die „Münze“ verkommt zum Schandfleck

Info

Die Adresse Den Namen „An der Münze“, gab der Rat der Passage im Oktober 1954.

Die Bedeutung Die Bezeichnung erinnert, so heißt es in dem Buch „Die Straßen von Neuss“, an die ehemalige Münzstätte. An das 1475 erhaltene Privileg, Münzen prägen zu dürfen, erinnern Münz-Nachbildungen im Pflaster.