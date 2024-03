Einkaufen in Neuss Innenstadt verzeichnet mehr Besucher als im Vorjahr

Die Neusser City hat Stärke bewiesen. Zu dieser Erkenntnis kommt zumindest Neuss Marketing in seiner Einzelhandelsbilanz für das Jahr 2023. Diese Einschätzung fußen die Verantwortlichen unter anderem auf Passanten-Zählungen, die besser ausfielen als noch im Vorjahr. Beispiel Büchel: An allen 365 Tagen zusammen wurden 2023 mehr als 5,5 Millionen Passanten gezählt, im Jahr zuvor waren es nur gut 4,1 Millionen. Leicht verschlechtert hat sich im Vergleich zu 2022 allerdings die Leerstand-Situation, auch wenn die Quote nach wie vor „um vergleichbar niedrige fünf Prozent“ pendele, wie Neuss Marketing schreibt. Ehemals verfestigte Leerstände im Meererhof und am Glockhammer seien von Verwalterseite erfolgreich durch den Verkauf und nachfolgende eigentümerseitige Nutzung beseitigt worden. Allerdings: Erste neue Abgänge sind auch in diesem Jahr bereits zu verzeichnen. Dazu zählt unter anderem der mittlerweile verlassene Vodafone-Store am Büchel. Einen vergleichsweise rasanten Abgang machte zudem der nur unweit gelegene „iRiparo-Store“, der vor allem auf Smartphone-Reparaturen spezialisiert war. Dieser hatte erst zum 3. Mai vergangenen Jahres Eröffnung gefeiert, mittlerweile ist „dauerhaft geschlossen“ auf einem Aushang zu lesen. Auch dort wird nun ein Nachmieter gesucht. Weiter ist man da bereits in den Räumen, wo sich einst das Schuhhaus „Toll“ befand. Thomas Toll hatte Ende August an der Niederstraße seine letzte Filiale in der Neusser City geschlossen. Gerüchte, die bereits in den Wochen danach zu vernehmen waren, haben sich nun bestätigt: Künftig wird dort der Optiker „Fielmann“ zu finden sein, die Arbeiten laufen bereits. In der Bilanz geht Neuss Marketing allerdings auf „sichtbare soziale Problemlagen ein“, die eine Herausforderung für das positive Erscheinungsbild der Innenstadt darstellten. „Insbesondere die Präsenz von Menschen ohne festen Wohnsitz in Eingangsbereichen von Geschäften sowie Gruppen, die sich öffentlich zum gemeinsamen Alkoholkonsum versammeln, hat zugenommen“, heißt es unter anderem.