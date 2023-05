Mehr Kundenfrequenz in Neuss Wird die Innenstadt jetzt zum Catwalk?

Bis zum Jahr 2013 fand in Krefeld die weltweit größte Straßenmodenschau statt. Auf sechs Großbühnen präsentierten Models den meist mehr als 500.000 Zuschauern Trends in Mode und Design. Die These, dass Neuss in die Fußstapfen der Seidenstadt treten könnte, wäre wohl zu hoch gegriffen – doch die Ideen von Neuss Marketing gehen zumindest in eine ähnliche Richtung, wenn auch in einem viel kleineren Maßstab und wenn es sich finanzieren lässt. Das geht aus einer Liste mit der Überschrift „Frequenzsteigernde Maßnahmen Innenstadt“ hervor, die die Verantwortlichen jetzt vorgelegt haben. Bevor die ersten Models über den Catwalk schlendern, sind allerdings noch einige Gespräche zu führen. Schließlich sollen für die Events, wie Neuss-Marketing-Geschäftsführer Jürgen Sturm erklärt, Händler aus der City mit ins Boot geholt werden.