Wahlkampf in Neuss : Innenminister Reul zu Gast in Weckhoven

Viele Besucher kamen zum Weckhovener Ladenzentrum. Foto: Andreas Woitschützke

Weckhoven Innenminister Herbert Reul zu Gast im Ladenzentrum Weckhoven: Dort sprach der CDU-Politiker auch über die Erfolge seiner Arbeit – und die möchte er gern fortsetzen.

Die CDU hatte am Samstag in Weckhoven zum Tanz in den Mai eingeladen und dabei jede Menge Polit-Prominenz aufgeboten. Unter anderem war der Parteivorsitzende Jan-Philipp Büchler gekommen, der zuständige Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings, die Landtagsabgeordnete Heike Troles aus Grevenbroich, Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, Kreisdirektor Dirk Brügge sowie die Bundestagsabgeordneten Ansgar Heveling und Hermann Gröhe.

Gegen 17.45 Uhr kam dann noch ein Mann auf die Bühne, den Jörg Geerlings als „den besten Innenminister Deutschlands ankündigte: Herbert Reul. Der trat bescheiden auf, lobte seine Polizei: „Zig tausend Polizisten machen jeden Tag einen super Job. Meine Aufgabe ist es, ihnen den Rücken zu stärken und sie vernünftig auszustatten.“ Jörg Geerlings begegnete so viel Bescheidenheit mit Fakten: „2016/2017 war Nordrhein-Westfalen in punkto Sicherheit auf einem der letzten Plätze.“ Jetzt sei die Kriminalität gesunken. Herbert Reul zeigte sich kämpferisch: „Bei Delikten wie Einbruchdiebstahl und Taschendiebstahl haben wir Zahlen wie vor 40 Jahren, aber ich bin noch nicht zufrieden.“ Und er ging auf kriminelle Clans ein: „Man braucht jemanden, der sagt, in Deutschland gilt das Recht des Staates und nicht das der Familie.“

In den vergangenen fünf Jahren seien 15.000 Polizisten in Nordrhein-Westfalen eingestellt worden, es habe Ansagen gegeben nicht nur gegenüber Clans, sondern auch gegenüber Rechtsradikalen, Ansagen, was gehe und was nicht. Innenminister Herbert Reul bat darum, seine Arbeit auch in Zukunft fortsetzen zu dürfen: „Wenn Sie mir die Zweitstimme geben würden, würde mich das sehr freuen.“

(barni)