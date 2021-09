Polizei im Rhein-Kreis Neuss : Innenminister Reul beim Aktionstag zur Verkehrssicherheit

Neuss Um die Sicherheit im Radverkehr zu erhöhen, soll bei einem landesweiten Aktionstag auf die möglichen Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam gemacht werden. Auch Neuss war mit dabei – und begrüßte prominenten Besuch.

Man sieht es fast täglich im Fernsehen oder liest es in den Nachrichten: Ein weiterer Bericht über einen tragischen Verkehrsunfall, der möglicherweise hätte vermieden werden können. Die Fahrrad- und Pedelecunfälle haben sich in den vergangenen Jahren erhöht.

Umso wichtiger ist es nun, auf das Thema Sicherheit im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Auch Innenminister Herbert Reul besuchte die Polizei im Rhein-Kreis Neuss zum Aktionstag. „Unser Ziel ist es, so viele Zweirad-Unfälle wie möglich zu verhindern. Deshalb treten wir heute für die Sicherheit besonders kräftig in die Pedale.“

Verdächtiger 16-Jähriger muss in Untersuchungshaft

Anschlagsverdacht auf Synagoge in Hagen

Anschlagsverdacht auf Synagoge in Hagen : Verdächtiger 16-Jähriger muss in Untersuchungshaft

Armin Laschet ruft in Neuss zum Endspurt auf

Bundestagswahlkampf 2021 : Armin Laschet ruft in Neuss zum Endspurt auf

Doch die Zahl der verunglückten Fahrradfahrer ist auf konstant hohem Niveau. „Im Jahr 2020 haben sich 15.184 Fahrradunfälle mit Personenschaden ereignet“, meint Reul. „Dabei verloren insgesamt 46 Fahrradfahrer ihr Leben.“ Auch bei den Pedelecs sieht es nicht anders aus. Die Zahl der verunglückten Pedelec-Fahrer stieg in den vergangenen Jahren ebenfalls stark an. „Die Geschwindigkeit der Pedelecs wird von den Fahrern selbst und auch von anderen Verkehrsteilnehmenden stark unterschätzt“, kritisiert Reul. „Es ist wichtig, dass das in Zukunft geändert wird.“