Backen, Basteln und mehr erfahren Neusser InKult lädt zur Weihnachts-Challenge

Doch hinter den 24-Weihnachtschallenges – wer die ersten verpasst hat, kann sie noch nachholen – steht noch ein anderer Gedanke. Denn: Weihnachten wird nicht nur von Christen, sondern auch von anderen Menschen in der ganzen Welt gefeiert. Dabei treffen verschiedene Kulturen aufeinander, die ihre ganz eigenen Weihnachtstraditionen mitbringen. In Amerika wird etwa eine Gurke in den Weihnachtsbaum gehangen, die dem Finder ein Zusatz-Geschenk bescheren soll, in Island droht die Weihnachtskatze Jólakötturin Kinder zu fressen, die nicht artig waren. Das beste Gegenmittel: Neue Kleidung an den Festtagen tragen. Und in Norwegen werden an Weihnachten die Besen versteckt, damit böse Geister nicht auf die Idee kommen, sie für eine Spritztour zu stehlen. Das waren nur einige Beispiele für Bräuche, die in anderen Ländern selbstverständlich sind und hierzulande weitestgehend unbekannt.