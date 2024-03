Jugendzentrum in Neuss Inkult gibt Basteltipp zum Ramadan

Ob Osterküken oder stimmungsvolle Laterne zum Ramadan: Im „Inkult“ wird in jenen Tagen fleißig gebastelt. Denn in dem interkulturellen Jugendzentrum lernen die Kinder und Jugendlichen, die selbst aus verschiedenen Kulturen kommen, Feste und Bräuche aus aller Welt kennen. Aktuell werden so etwa Ostern und der Ramadan thematisiert. Am 9. April endet die Fastenzeit und wird mit einem Fest, das auch Zuckerfest, Fest des Fastenbrechens oder Eid al-Fitr genannt wird, zelebriert.