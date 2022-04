Theater am Schlachthof Neuss : Inklusive Performance dreht sich um das Rampenlicht

Im Theater am Schlachthof gibt es eine inklusive Performance. Foto: Helga Bittner

Neuss Es ist ein Spiel zwischen Bewegung und Pause, Rampenlicht und Abgrund, Traum und Realität: Im Theater am Schlachthof (TaS) zeigen Johanna von Schönfeld, Jonas Sampé, Marieke Werner und Marius Lambertz am Donnerstag, 28. April, 19 Uhr, eine inklusive Performance, in der so einige Gedanken aufgeworfen werden.

(NGZ) Dazu gehören beispielsweise die folgenden Fragen: „Wem gehört die Bühne? Warum träumen so viele von uns davon, berühmt zu sein? Was würde ich sagen oder tun, wenn ich plötzlich auf einer großen Bühne stünde und hätte ich dann überhaupt etwas zu sagen? Warum performen wir ständig für andere und wann machen wir eigentlich einmal Pause? Und welche Rolle spielt die Musik?“ Das Konzept und die Choreographie stammen von Hannah Sampé und Otto Calmeijer Meijburg. Gefördert wurde die Starlabor Produktion vom Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von Neustart Kultur. Der Eintritt zu dieser Aufführung basiert auf Spendenbasis, empfohlen wird ein Betrag zwischen fünf und 15 Euro. Da es keine Karten zum Kaufen gibt, ist eine Reservierung notwendig unter der folgenden E-Mail-Adresse: starlabor@posteo.de

