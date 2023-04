Neusser Nordstadt Auf den Spuren der Further Skulpturen

Noch ist es schön sonnig an diesem Vormittag, an dem sich ein gutes halbes Dutzend Interessierte zum Spaziergang mit Beate Pricking, Projektleiterin und Initiatorin des Skulpturenpfades, treffen. Der Initiativkreis Nordstadt lud dazu ein, fünf von insgesamt zehn Skulpturen rund um die Neusser Weyhe näher zu betrachten und dabei zu verstehen, warum diese Skulpturen an ausgewählten Orten in der Natur ihren Platz gefunden haben. Die erste Skulptur ist gleich der Treffpunkt am Hermann-Josef-Dusend-Platz. Dort befindet sich eine Stele sowie ein Sitzstein in Form eines Hauses, die das Wirken des ehemaligen Caritasdirektors, ehrenamtlichen Landrates und Präsidenten der Schützenbruderschaft St. Sebastianus, Hermann-Josef Dusend (1926-2009), besonders hervorheben. Der Neusser Bildhauer und Steinmetzmeister Friedrich Meyer gestaltete die Stele als Vieleck um das vielfältige Wirken Dusends darzustellen. Die Sitzbank betont die Heimatnähe Dusends, sie ist mit: „Dä hätt sech öm de Lük jekömmert“ (im Hochdeutschen: „Er hat sich um die Leute gekümmert“) beschriftet.