Bürgerinitiative aus Neuss Ein Masterplan für Grimlinghausen

Dabei erkennt Iglauer an, dass die Initiative in den Fraktionen des Bezirksausschusses meist auf „offene Ohren“ stoße, aber: „Zu oft hören wir als Antwort auf unsere Frage nach dem Stand der Dinge: Der Punkt ist in Bearbeitung!“ So fordert er ein Beschlusscontrolling, das auf jeder Tagesordnung erscheint, offene Punkte aufruft – bis zur Erledigung. Bis es soweit ist, wird allerdings die Verkehrsbelastung für Grimlinghausen noch mehrmals den BZA beschäftigen, aber ein Einstieg scheint geschafft, wenn die Verwaltung ihre Vorschläge in der August-Sitzung auch wirklich vorlegt. Georg Iglauer bleibt Optimist: „Unsere Vorstellungen passen doch gut in das Konzept zur Mobilitätswende, die von der Stadtspitze vehement propagiert und vorangetrieben wird.“