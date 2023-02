Schulpolitik in Neuss „Freie aktive Schule“ drängt nach Neuss

Im Juni entlässt die Sekundarschule Gnadentaler Allee ihren letzten Jahrgang – und schließt. Damit wird die Schullandschaft, die Bürgermeister Reiner Breuer gerne auf ein Zwei-Säulen-Modell mit Gymnasien und Gesamtschulen umstellen möchte, um eine – allerdings kaum gefragte – Variante ärmer. In diese Lücke drängt nun eine Gründungsinitiative, die eine „Freie aktive Schule“ mit einem an Maria Montessori angelehnten pädagogischen Konzept in Neuss etablieren möchte. Und das am liebsten in der frei werdenden Schule.